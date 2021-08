Calciomercato Lazio, Robin Kane rinforzo per il futuro

Il difensore Robin Kane è vicino alla Lazio. Il giocatore del Viimsi JK, classe 2004, è un rinforzo in prospettiva per la società biancoceleste. Come riportato da tuttomercatoweb.com, firmerà un contratto triennale.

Il giocatore si accaserà con la Primavera, con cui si sta già allenando da quattro settimane. La firma sul contratto, che dovrebbe legare il difensore centrale, potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

