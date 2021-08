CONFERENZA SARRI – “Oggi clima bellissimo, i tifosi mi hanno sorpreso. I gol subiti sono una stranezza”

Oggi come ad Empoli due goal subiti al primo affondo avversario e poi la reazione con 9 reti in due partite, cosa pensa?



“E’ una stranezza perchè ho avuto sempre la sensazione di essere entrati in campo con la mentalità giusta e poi abbiamo visto cosa sia successo. Per bravura o per fortuna siamo riusciti a recuperare non incidendo nell’economia della partita ma qualcosa dobbiamo migliorare”

Parlo’ di obbiettivo primario il divertimento. Oggi si è divertito il pubblico e la squadra, ma il mister ?

“L’importante è divertirsi durante la settimana, all’interno della squadra ci sta entusiasmo così come lo avverto intorno a noi. Dobbiamo coltivarlo per continuare a crescere”

Che effetto le ha fatto sentire la tifoseria dedicarle il coro e quanto le fa piacere essere entrato nel cuore dei tifosi dopo appena due partite?

“Il popolo laziale è una grandissima sorpresa, il clima oggi era bellissimo. Abbiamo subito gol e lo stadio ha reagito trasportandoci per recuperare, mi hanno sorpreso davvero tanto”.

