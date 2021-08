FORMELLO – Mister Sarri concede riposo ai suoi: ecco quando torneranno ad allenarsi i biancocelesti

Due gare in quest’avvio di stagione. e due vittorie per la Lazio, lo scorso sabato in casa dell’Empoli e questa sera all’Olimpico contro lo Spezia. Ora un po’ di riposo per i biancocelesti di mister Sarri, complice anche la sosta per le nazionali che ci sarà nel prossimo fine settimana. I capitolini infatti torneranno in campo contro il Milan a San Siro nella gara valida per la terza giornata di Serie A Tim, nel week-end dell’11\12 settembre. Il tecnico, come riporta il sito ufficiale del club capitolino, ha concesso ai suoi qualche giorno di relax e la squadra si ritroverà a Formello mercoledì pomeriggio.

