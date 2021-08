GdS | Luis Alberto e Kostic, la Lazio raddoppia

Oggi Luis Alberto potrebbe ritrovare il posto da titolare, al contrario di quanto accaduto la scorsa settimana ad Empoli in cui a partire dal 1′ minuto è stato Akpa Akpro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sarri ieri ha spiegato che la squadra fisicamente è in crescita, ma che si trova in una fase di transizione: prima giocava con una punta e mezza e cinque difensori, quindi a centrocampo ci si poteva permettere certe cose, ora con tre attaccanti e quattro difensori bisogna abituarsi a qualcosa di tremendamente nuovo. In questi giorni a Formello si è notata la migliore condizione di Luis Alberto, che quindi spinge per un posto da titolare. Non è stata un’estate semplice per lo spagnolo: non si presentò al raduno di Formello e arrivò in ritardo ad Auronzo, scatenando insistenti voci di mercato che lo vedevano voglioso di andar via, ma non sono arrivate offerte e così Luis si è messo sotto con Sarri. Quest’ultimo di lui dice: “Le qualità fisiche di Luis Alberto secondo me sono superiori rispetto a quelle che a volte esprime. Un carattere un po’ particolare, un po’ introverso: più ci conosciamo, più andremo d’accordo. Non ho avuto problemi con lui”.

Per quanto riguarda il calciomercato, si aspetta l’arrivo di Kostic: sarebbe molto utile al 4-3-3 di Sarri perché oltre a doti offensive, il serbo sa farsi valere in copertura e potrebbe quindi aiutare il Mago nelle sue incursioni. L’esterno ieri non si è presentato all’allenamento dell’Eintracht e oggi non giocherà la partita: vuole solo la Lazio, ma la dirigenza tedesca è piuttosto irritata dal suo comportamento. Prima di poterlo ingaggiare bisognerà cedere Kamenovic per liberare il posto da extracomunitario.

