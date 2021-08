Il cecchino biancoceleste va avanti a suon di gol: i numeri di Immobile – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Va avanti a suon di gol e di record Immobile. Come riportato da Opta, king Ciro ha segnato in entrambe le prime due gare stagionali per la prima volta in carriera in Serie A; inoltre ha realizzato la sua seconda tripletta in un primo tempo in carriera in Serie A, dopo quella del gennaio 2018 contro la SPAL.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OptaPaolo 🏆 (@opta_paolo)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: