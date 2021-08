Il Messaggero | Lazio, l’Olimpico scopre l’effetto Sarri. Sprint Kostic-Zaccagni

Oggi alle 18.30 avrà luogo la prima partita all’Olimpico da mister della Lazio per Maurizio Sarri. Si è mostrato preoccupato per le condizioni del terreno di gioco “Ho visto la gara della Roma contro il Trabzonspor all’Olimpico e sono preoccupato. Per la capitale mi sembra un terreno indegno”; Sport e Salute, che si occupa della gestione dello stadio, ha cercato di tranquillizzarlo: “Sarri cambierà idea al suo esordio casalingo. Il campo è in buono stato, è stato riseminato e sta facendo il suo corso dopo l’Europeo, in cui era stato giudicato uno dei migliori l’11 luglio”. Il tecnico, infatti, teme qualche infortunio dopo aver scongiurato lo stiramento di Luiz Felipe; oggi giocherà Acerbi sul centro-destra con Radu al suo fianco. Come riporta Il Messaggero, l’acquisto di un nuovo difensore centrale è strettamente correlato all’acquisto dell’esterno: se si dovesse puntare tutto su Zaccagni (già bloccato con 8 milioni più 2 di bonus), sarebbe più facile arrivare a un difensore grazie al costo contenuto dell’esterno italiano. Sarri, però, insiste per l’arrivo di Kostic, che nel frattempo ieri non si è allenato e oggi non giocherà la trasferta di Bielefeld. L’Eintracht si è mostrato irritato dall’atteggiamento del loro giocatore, perché ha un contratto fino al 2023 e perché il suo valore è di 20 milioni, ma la Lazio ne ha offerti appena 10 forte della volontà del giocatore di arrivare a Roma. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Caicedo ha detto sì al Genoa, dove ritroverà Fares (accordo per 7 milioni con obbligo di riscatto); Jony è a un passo dallo Sporting Gijòn; Kiyine, Maistro, Casasola e Lukaku andranno rispettivamente al Venezia, Ascoli, Frosinone e Anderlecht. Nuovo sondaggio del Fenerbahce per Muriqi.

