La Lazio è la sua gente: 546 giorni dopo il ritorno dei tifosi all’Olimpico con lo Spezia

Poche ore separano Lazio e Spezia dall’incontro valido per la seconda giornata di Serie A, in programma alle 18:30 allo Stadio Olimpico. Una sfida speciale, per la prima in casa di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, ma sopratutto per il ritorno dei tifosi sugli spalti. Erano 546 giorni che i sostenitori biancocelesti non rientravano nella propria seconda casa: l’ultima volta fu il 29 febbraio 2020, in quel fatidico Lazio-Bologna terminato 2-0 per i biancocelesti. Poi la pandemia globale, le chiusure, le restrizioni. Tutto il mondo si è fermato, tranne il sistema sanitario, impegnato senza sosta a combattere un male più grande e forte di tutti noi. Quest’estate, dopo più di un anno, la luce in fondo al tunnel: le prime riaperture (seppur limitate), avvenute gradualmente in Inghilterra e via via nei vari campionati, fino agli Europei di calcio. Oggi, 28 agosto 2021, la possibilità di salire nuovamente quegli scalini, per poi trovarsi davanti il prato verde dell’Olimpico circondato da bandiere sventolanti e sciarpe tese al cielo. Un momento che tutti i tifosi attendevano, e che regala nuovamente quella sensazione di ritorno alla normalità che mancava da troppo tempo.

Da lunedì scorso, giorno in cui è ufficialmente iniziata la vendita dei tagliandi per l’incontro di oggi, i laziali hanno risposto presente seppur in numero inferiore rispetto alle attese. Le norme vigenti diramate dal Governo, consentono un riempimento degli impianti al 50% della capienza massima. Il dato aggiornato dei biglietti venduti per il ritorno all’Olimpico contro lo Spezia, risale a 15.000 su 31/32 mila posti a disposizione. Ma di questo poco importa, perché finalmente i tifosi possono tornare a sostenere e a difendere i propri colori, lottando, gioendo e soffrendo affianco alla propria squadra del cuore per tutti i novanta minuti. Non saranno i corpi, ma le voci a riempire tutto lo stadio che per troppo tempo è rimasto in silenzio.

Perché la Lazio è la sua gente.

