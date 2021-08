La Repubblica | Con lo Spezia Luis c’è. Scontro per Kostic. Sorteggio sfortunato

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Oggi c’è la prima della stagione l’Olimpico contro lo Spezia (18.30, DAZN) e Sarri avrebbe voluto avere già Kostic, ma l’allenatore deve pazientare ancora. Come riporta La Repubblica, il serbo forza la mano per venire a Roma, irritando così l’Eintracht che nel frattempo ricorda sui social che il calciatore ha un contratto fino al 2023. Kostic ha un valore di 18-20 milioni, la sua alternativa Zaccagni costerebbe la metà.

Nel frattempo oggi la Lazio riabbraccia i suoi tifosi (circa 17mila) allo stadio, Sarri non si fida dello Spezia: “Loro sono aggressivi e dinamici. In più si gioca ad agosto alle 18.30 in un terreno indegno”. Il tecnico ritrova Luiz Felipe che potrebbe partire titolare, in alternativa Patric o Radu in coppia con Acerbi. Dovrebbe tornare titolare anche Luis Alberto e sono stati inseriti nella lista Basic e Vavro (solo per oggi), al posto di Correa e Caicedo, che ritroverà Fares al Genoa (fatta per 7 milioni). Inoltre sono stati ceduti in prestito Kiyine al Venezia e Maistro all’Ascoli.

Ieri sono stati sorteggiati i gironi dell’Europa League: la Lazio si trova nel girone E come testa di serie, ma è capitata in un girone ostico, con Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: