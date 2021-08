Lazio, ritorno alla normalità anche per Olympia: dopo 18 mesi torna a volare in mezzo ai tifosi

E’ un ritorno alla normalità anche per Olympia, che dopo tanto torna a volare per i tifosi. Come ha detto Juan Bernabè, anche lei, come tutti, ha sofferto lo stadio vuoto. Dopo 546 giorni è ora di tornare a casa, nell’Olimpico pieno di gente, di cori e di luci, decisamente diverso dal clima tranquillo che si respira a Formello; proprio per questo, come riferito ieri dal falconiere, il volo potrebbe essere diverso dall’ultimo del 29 febbraio 2020. Finalmente sarà un prepartita sulle note di Vola Lazio Vola intonata dai tifosi, un prepartita speciale nella sua normalità, come non accadeva da tempo.

