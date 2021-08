Lazio-Spezia, Akpa Akpro: “Cerco sempre di dare il massimo, che bello ritrovare i tifosi”

A pochi minuti dall’inizio della gara valida per la seconda giornata di campionato ha parlato ai microfoni ufficiali di Lazio Style Channel, il centrocampista Akpa Akpro per presentare la sfida. Ecco le sue parole: “Sensazioni? Mi sento bene, conosco il modo di giocare del mister e piace tanto. Lavoro duro per poter dare sempre una mano a questa squadra. Partita con l’Empoli? Tecnicamente non ho fatto bene. Ho perso troppi palloni e devo migliorare questo aspetto. L’importante però è aver vinto la prima di campionato con il nuovo allenatore che è sempre difficile. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa e vincere con l’Empoli. Pubblico sugli spalti? Sarà una partita difficile, ma sarà bellissimo giocarla con i tifosi. Loro ci aiutano sempre e ci spingono”.

