Lazio-Spezia, i convocati di Thiago Motta

Alle 18.30 Lazio e Spezia si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma per la seconda giornata di Serie A, in quella che sarà la prima gara di Sarri a Roma. La squadra ligure, allenata da Thiago Motta, ha pubblicato la lista dei convocati per la gara di questo pomeriggio. Ecco le scelte dell’allenatore italo-brasiliano:

📌 I convocati di mister Thiago Motta per #LazioSpezia ➡️ https://t.co/4BTPpWI7n7 👉🏻 Powered by Acerbis pic.twitter.com/gCrRTOYQ0A — Spezia Calcio (@acspezia) August 27, 2021

