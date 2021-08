Lazio-Spezia, Immobile: “C’è entusiasmo. Con il pubblico allo stadio è più bello, spettacolare”

Al termine della grande vittoria della Lazio sullo Spezia uno dei grandi protagonisti della partita, Ciro Immobile, autore di una tripletta, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Queste le sue parole: “Ho vinto giusto un Europeo con 25 pazzi. Il merito di oggi va diviso con tutta la squadra, se sono in condizione di rendere al massimo è grazie a loro. Ho iniziato a lavorare con Sarri con molto entusiasmo e questo mi stimolava molto. Non vedevo l’ora di conoscerlo ed iniziare questo percorso bellissimo. Poi devo dire che con la gente è ancora più bello, loro devono essere sempre in tanti perché sarà un campionato difficile ed abbiamo bisogno del loro supporto. Rigore? Mi sono detto delle cose contro di me. Non volevo fare come lo scorso anno ed un po’ mi rode, è il fatto di sbagliarlo che mi dà fastidio. Avrei preferito non sbagliarlo. La curva? Spettacolare, ci mancavano tanto. Il calcio è questo, emozionarsi guardando il pubblico”.

