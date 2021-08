Lazio-Spezia, Luis Alberto colpisce con tre assist: è la prima volta dopo quattro doppiette

Luis Alberto ha sicuramente detto la sua nella partita odierna, la prima in casa in questa nuova stagione di Serie A, vita per 6-1 contro lo Spezia: il centrocampista della Lazio, infatti, non solo ha segnato un gol ma ha anche fatto 3 assist, cosa mai successa in biancoceleste. Infatti, secondo quanto riportato dalle statistiche di Lazio Page, Luis Alberto nella sua esperienza laziale si è reso protagonista di 4 doppiette di assist, in Fiorentina-Lazio 3-2 (2017), Lazio-Benevento 6-2 (2018), Samp-Lazio 0-3 (2019) e Lazio-Juve 3-1 (2019), ma mai di una tripletta. Un suo record personale importante, considerando la sua propensione all’assist, messa in mostra due stagioni fa con 16 passaggi decisivi. Da segnalare, inoltre, il fatto che in una partita è stato superato il numero degli assist della passata stagione, ovvero 2.

