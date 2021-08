Lazio-Spezia, Reina: “I miei assist? Sono anni che gioco così. Per me, Pedro e Hysaj è un vantaggio conoscere mister Sarri”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Al termine della vittoria casalinga contro lo Spezia, Pepe Reina ai microfoni di Lazio Style Radio ha commentato il successo della Lazio per 6-1: “I miei assist? Sono contento abbiano un posto importante nelle statistiche e nei record, sono anni che gioco così è normale che i numeri aumentino. Sapevamo che lo Spezia sarebbe stato aggressivo e ci sarebbe venuto a prende alto; si sono mossi tanto, soprattutto nel secondo tempo. Il gol di Felipe e l’espulsione hanno facilitato la gara. Noi che conosciamo Sarri? Siamo avvantaggiati, in generale sappiamo di essere una squadra in costruzione, abbiamo cambiato gioco e serve tempo ma vogliamo bruciare i tempi. Abbiamo fatto due gare di livello con risultati positive, è normale che arriveranno sconfitte ma il percorso di Sarri a Napoli non iniziò così. , avere individui che già conoscono lui è un vantaggio. Dobbiamo continuare come stiamo facendo. Le squadre di Europa League? Per me è sempre meglio giocare con avversari forti. E’ stimolante, sembra la Champions, serve iniziare bene. Adesso ci riposiamo, poi riprenderemo a lavorare per le sfide che verranno. Il pubblico? Con i tifosi è tutta un’altra cosa, sono il nostro pane quotidiano: ci danno stimoli e grinta. E’ un allegria immensa condividere con loro questa vittoria e spero ce ne saranno tante altre“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: