Lazio-Spezia, Sarri: “Oggi siamo stati più bravi. I presupposti per fare bene ci sono”

Al termine del primo match di questa Serie A in casa per la Lazio, il pubblico dell’Olimpico è rimasto incantato di fronte ad una grande vittoria per 6-1 sullo Spezia. Si inizia a vedere l’influenza di Sarri, intervenuto al termine della partita ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:”Ad Immobile chiedevo di non fare quello che abbiamo fatto ad Empoli sul 3-1. Oggi siamo stati più bravi con la gestione del doppio vantaggi, poi dopo il 4-1 eravamo anche avvantaggiati dall’espulsione. In queste nuove esperienze la crescita non è mai lineare, sappiamo di dover ancora crescere molto. I presupposti ci sono, ma non ci dobbiamo illudere per due partite. Luis Alberto? Noi abbiamo cercato di dare solidità alla squadra, poi lui sta migliorando a livello fisico ed in generale oggi credevo che fosse giusto dare spazio alla qualità piuttosto che alla fisicità, ed ho cercato di far passare questo messaggio. Sono abituato a scegliere in base a ciò che vedo negli avversarsi ed a ciò che vedo durante gli allenamenti. Oggi volevo che la palla fosse mossa velocemente, volevo evitare i duelli individuali muovendo la squadra più velocemente possibile. Pelo nell’uovo? Primi 15 minuti della partita non mi è piaciuta la linea difensiva. Sia oggi che a Empoli hanno segnato alla prima occasione. Non eravamo entrati male in partita. Due indizi non fanno la prova, però iniziano a mettere preoccupazione. Io nei minuti prima del gol non avevo sensazione di una squadra molle. Roma? Fin qui non ho avuto modo di visitarla perché ho vissuto solo a Formello, spero i primi di settembre di trovare una sistemazione”.

Nel post partita di Lazio–Spezia, il mister biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Il primo presupposto è lavorare molto durante la settimana e il secondo è divertirsi anche durante gli allenamenti. In questo momento abbiamo un buon livello di divertimento e un buon livello di entusiasmo. Ci piace che ci sia l’entusiasmo, lo abbiamo sentito dentro lo stadio. Il pubblico ci ha aiutato a reagire dopo aver subito il primo gol e lo dobbiamo ringraziare. Lo sappiamo che non è un percorso facile, ma cerchiamo di mantenere i presupposti per giocare con divertimento ed entusiasmo. Sono giocatori che hanno fatto parte di squadre che ho allenato: Reina per tre, Hysaj per sei. Con il loro livello di conoscenza ci possono accorciare i tempi per trasferirlo a tutta la squadra. Loro hanno questa fase difensiva aggressiva che mette in difficoltà, soprattutto in un momento in cui la brillantezza fisica e il terreno di gioco non è al 100%. Siamo stati bravi a muovere velocemente la palla, per questo ho fatto giocare contemporaneamente cinque giocatori offensivi. Il secondo tempo siamo stati facilitati dalla superiorità numerica. Lazzari si è fermato ai primi segnali, non sembra un infortunio di grave entità. Il loro modo di difendere li porta ad aprire degli spazi che dovevamo sfruttare con chi arrivava da dietro. A tratti ci siamo riusciti abbastanza bene. Penso che a livello di mentalità abbiamo fatto un passo avanti rispetto a Empoli. Se questi cinque ragazzi che ho schierato in campo vogliono giocare insieme, si devono sacrificare. Oggi hanno trovato equilibrio”.

