Lazio-Spezia, Tare su Kostic a DAZN: “Non c’è un piano A o B, dobbiamo portare un altro esterno d’attacco”

Il DS della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio di inizio di Lazio-Spezia, parlando della situazione Kostic-Zaccagni: “Non c’è un piano A o un piano B, c’è solo una soluzione da trovare ed è portare un altro esterno d’attacco“. Su Basic: “è un centrocampista che sa fare le due fasi molto bene, molto tecnico e bravo nei calci piazzati, può coprire diversi ruoli a centrocampo”. Infine, un pensiero per i tifosi tornati finalmente allo stadio: “Sono i momenti più belli di questo sport, viviamo per momenti come questo“.

