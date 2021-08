Lazio-Spezia, Thiago Motta: “Oggi abbiamo fatto bene fino al rigore parato, ma loro hanno giocatori importanti. La responsabilità è mia”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Al termine della partita vinta per 6-1 dalla Lazio sullo Spezia, l’allenatore della squadra avversaria Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “La linea è quella vista in campo, non è stata buona, sappiamo che dobbiamo fare meglio. Ne abbiamo discusso nello spogliatoio, ma i giocatori non hanno parlato, non questa volta. Anche la scorsa partita fatta a Cagliari eravamo in vantaggio 2-0. Anche oggi abbiamo fatto bene, ma poi rigore parato e 3-1. La responsabilità è mia, ma la prossima volta vedremo una squadra diversa. Siamo stati in difficoltà nella fase difensiva, e la Lazio ha giocatori importanti. Ora abbiamo due settimane per preparare la partita con l’Udinese.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: