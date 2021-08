Lazio-Spezia, Verde: “Spero in un buon risultato”

Nel prepartita di Lazio-Spezia, ai microfoni di DAZN è intervenuto il giocatore spezzino Daniele Verde: “Ho vissuto tanti anni qui in questa città, i primi passi li ho fatti in questo stadio. Spero di portare un buon risultato oggi, ci tengo a dare tutto per la mia squadra. L’allenatore coccola la squadra, si vince in 11 e si perde in 11, la cosa che ci fa vincere è il gruppo e qui siamo una vera famiglia”.

