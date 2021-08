Luka Romero è il più giovane esordiente della storia della Lazio: superato De Silvestri – FOTO

Nella vittoria della Lazio all’Olimpico contro lo Spezia per 6-1, è sceso in campo anche il giovane Luka Romero prendendo il posto di Felipe Anderson al minuto 81 del match. Facendo il suo ingresso l’argentino, come riporta Lazio Page, all’età 16 anni, 9 mesi e 10 giorni, è diventato il più giovane esordiente della storia biancoceleste superando Lorenzo De Silvestri (17 anni e 2 mesi).

Entrando in campo a 16 anni, 9 mesi e 10 giorni, Luka #Romero diventa il più giovane esordiente della storia della Lazio superando Lorenzo De Silvestri (17 anni e 2 mesi) #LazioSpezia @lukaromero_ — Lazio Page (@laziopage) August 28, 2021

