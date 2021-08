Milan, Pioli: “Ibra e Kessie? Mi auguro di riaverli a disposizione dopo la sosta per le Nazionali”

Dopo le vittorie negli anticipi di ieri di Udinese ed Inter, tra oggi e domani sono in programma le altre otto gare valide per la 2° giornata di Serie A. Se la Lazio di Maurizio Sarri se la vedrà quest’oggi in casa contro lo Spezia, domani sera il Milan chiuderà la giornata di campionato in casa contro il Cagliari. Queste due squadre, alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, si sfideranno nel primo big match delle rispettive stagioni. Mister Stefano Pioli, in conferenza stampa pre Milan-Cagliari, ha fatto il punto su due giocatori rossoneri alla prese con dei problemi fisici: Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Entrambi sono in dubbio per la gara contro la Lazio della 3° giornata. Queste le parole di Pioli sulla loro condizione: “Ibra e Kessie stanno facendo un buon lavoro, mi auguro di riaverli presto in gruppo e a disposizione dopo la pausa per le Nazionali”.

