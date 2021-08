MOVIOLA | Il VAR corregge Dionisi sul rigore. Decisione corretta sull’espulsione

La Lazio travolge 6-1 lo Spezia, con una tripletta di Immobile ed i gol di Felipe Anderson, Luis Alberto ed Hysaj. L’arbitro Dionisi prende quasi sempre le giuste decisioni, ma sul rigore di Pedro inizialmente non dà il fatto alla Lazio.

Al 43′ prima vera occasione da analizzare nel primo tempo. Felipe Anderson alza una parabola per Pedro in area di rigore, Pedro la tocca leggermente prima di Erlic che, invece, lo colpisce sulla punta del piede per rinviare la palla. Inizialmente l’arbitro Dionisi non fischia il fallo, ma viene richiamato al VAR.

Le immagini sono indiscutibili, Erlic non tocca mai il pallone che gli carambola solo addosso dopo che l’aveva preso lo spagnolo.

Al 47’ un altro episodio, stavolta in difesa per lo Spezia: lancio lungo di Pepe Reina che pesca Felipe Anderson, ultimo uomo insieme ad Amian. Gamba alta del brasiliano che si auto-lancia in porta e l’arbitro non fischia fallo dell’attaccante biancoceleste. Effettivamente c’è l’anticipo dell’esterno laziale, mentre il difensore abbassa la testa e non colpisce il pallone. Non c’è gioco pericoloso.

Al 53’ ci ricasca ancora una volta Amian: azione fotocopia del quarto gol, con Felipe Anderson che protegge bene il pallone e scappa verso la palla. Il difensore dello Spezia lo trattiene ed il brasiliano cade a terra. Sarebbe andato da solo verso la porta avversaria, inevitabile il cartellino rosso per DOGSO.

