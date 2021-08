PAGELLE – Tripla gioia per Ciro e Luis Alberto. Felipe e Hysaj gol al debutto casalingo

Reina 7 – Devia la conclusione ravvicinata di Gyasi sui piedi di Verde che porta in vantaggio gli ospiti dopo tre minuti, quello rimane l’unico intervento della sua partita. Si nota di più con i suoi rilanci da cui nascono la rete di Felipe Anderson e l’espulsione di Amian.

Lazzari 6 – Si deve arrendere dopo meno di mezzora per un fastidio al polpaccio, la sosta della nazionale sembra arrivare nel momento giusto sperando comunque che non si tratti di nulla di grave anche per rispondere alla chiamata di Mancini.

Dal 25′ Marusic 6,5 – Entra a freddo e ci mette minuti a carburare, diligentemente non rischia nulla per evitare guai. Attento in difesa e si propone in avanti con Pedro.

Patric 6,5 – Parte titolare per l’infortunio di Luiz Felipe, dimostra di essersi adattato in fretta al ruolo di difensore centrale in un reparto a quattro. E’ attento e gioca in modo semplice ed efficace.

Acerbi 7 – Il cambio di modulo è solo un dettaglio per lui che rimane il centrale che guida la difesa come pochi altri in Italia. Gyasi prima e Mraz dopo non lo impensieriscono mai.

Hysaj 8 – Non poteva sognare esordio migliore all’Olimpico. Lavoro impeccabile in fase difensiva e anche la gioia della rete del 5-1 bucando centralmente la difesa ligure e calciando sul primo palo.

Milinkovic 7 – Domina fisicamente il centrocampo lasciando agli altri la ribalta tecnica preferendo compiti più difensivi. Un leader si vede nel momento del sapersi fare da parte per lasciare il palcoscenico agli altri.

Dal 71′ Cataldi 6 – Minuti nelle gambe per dimostrare a Sarri di poter essere utile a questa squadra, le qualità per dialogare e divertirsi con i compagni ce li ha.

Lucas Leiva 7,5 – Ha in mano il baricentro della squadra dettando i tempi e i ritmi dei movimenti, non a caso da un suo pressing nasce l’azione del pareggio. Sradica palloni, fa a spallate, protegge la difesa e riparte in contropiede. Forse non è così sul viale del tramonto come qualcuno voleva dipingerlo.

Luis Alberto 8,5 – Per essere un giocatore scontento non male: tre assist e gol del 6-1 fortemente voluto con la fascia da capitano al braccio. Il campo parla per lui, tutto ciò che succede fuori dal rettangolo non è di nostro interesse se queste sono le prestazioni.

Pedro 7,5 – I giocatori superiori calcisticamente si vedono al momento delle scelte decisive e lo spagnolo impressiona per intelligenza tattica. Vede il corridoio con cui manda in porta Immobile per l’1-1 e sfiora il gol da pochi passi trovando un reattivo Zoet.

Dal 71′ Raul Moro 6,5 – Serve a Luis Alberto il pallone del 6-1 finale e sfiora la rete dopo una serpentina in area di rigore.

Immobile 9 – Davvero serve ancora descriverlo? Prima con uno scavetto e poi con un rasoterra dal limite ribalta la partita in meno di dieci minuti. Si prende una pausa dal dischetto facendosi ipnotizzare da Zoet per poi batterlo di testa dal calcio d’angolo successivo.

Dall’81’ Muriqi SV

Felipe Anderson 8 – Sbaglia il primo pallone scegliendo Immobile anziche Pedro, da quel momento in poi è una delizia per gli occhi mettendo in porta continuamente i compagni che però non sfruttano. Si mette in proprio ad inizio ripresa trovando la rete del 4-1 e obbligando all’espulsione Amian.

Dall’81’ Romero SV

All. Sarri 9 – La Lazio diverte e si diverte, esordio da applausi all’Olimpico che lo acclama a gran voce e il mister ringrazia a più riprese. Come ad Empoli subisce il gol a freddo ma ribalta subito la partita fino a dilagare. I presupposti per una grande stagione ci sono tutti.

