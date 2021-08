Roma, Mourinho su Pedro: “Voleva giocare e per questo si deve rispettare, anche se ha scelto un club rivale della città”

Dopo il passaggio del turno in Conference League di giovedì, la Roma domani sera affronterà la neopromossa Salernitana nella seconda giornata del nuovo campionato di Serie A. Durante la conferenza stampa di presentazione del match, in programma alle ore 20:45, il mister dei giallorossi, Jose Mourinho, tra le varie domande, ha dovuto rispondere ad una che gli chiedeva un commento sul comportamento dei giocatori definiti “esuberi” e dei rispettivi entourage. Tra loro ha inserito anche Pedro, diventato un nuovo attaccante della Lazio, dopo aver lasciato proprio i giallorossi: “Non è facile da commentare. Ci sono dei giocatori con profili diversi, che hanno gente intorno a loro di profilo diverso. Se devo parlare per esempio di Pedro, voleva giocare e per questa ragione si deve rispettare anche se ha scelto un club rivale della città. Si deve rispettare la sua professionalità, il suo modo di essere e di stare: ‘voglio giocare, ho una possibilità per giocare e dobbiamo trovare una soluzione’. Questo è un profilo perfetto per tutti i club, che hanno delle decisioni da prendere”.

