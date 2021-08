Lazio-Spezia, Thiago Motta nel pre-partita: “Sarri è un riferimento per tutti”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Thiago Motta, che oggi compie gli anni, è intervenuto nel prepartita ai microfoni di DAZN, spera nel regalo di compleanno da parte della sua squadra: “Se facciamo una bella prestazione sono contento, abbiamo preparato bene la partita, sappiamo la squadra che affronteremo e sono convinto che potremmo fare una bella prestazione. Lo Spezia è pronto, eravamo pronti anche con il Cagliari nonostante i tanti assenti, chi è entrato ha dimostrato di essere pronto. Spero che stasera sia uguale.” Su Sarri, infine, ha detto che “è un riferimento per tutti, specialmente per un allenatore giovane come me che ha voglia di dimostrare e di imparare. Spero di essere così per sempre, di lavorare nel calcio: sono una persona aperta, umile, so cosa posso fare oggi, so che posso migliorare. Sarri è un allenatore e una persona che trasmette sempre qualcosa in più, gli faccio i complimenti per l’allenatore che è”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: