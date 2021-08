TMW | Fares dopo Caicedo, avanti tutta del Genoa: Preziosi al lavoro per annunciarli insieme

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Avanti tutta per una doppia operazione. Il Genoa è al lavoro per definire due acquisti, a titolo definitivo, dalla Lazio. E per questo non ha ancora fatto svolgere visite mediche ieri a Felipe Caicedo dopo l’accordo raggiunto nella serata di giovedì.

Mohamed Fares è infatti l’altra trattativa nata ufficialmente nella giornata di martedì, con l’incontro tra il Genoa e il suo agente. Enrico Preziosi ha strappato il sì del terzino ex SPAL al trasferimento a titolo definitivo e ora Fares sta definendo gli ultimi dettagli del contratto coi rossoblù, di durata quadriennale. Ma, soprattutto, Lotito e Preziosi stanno definendo la cifra complessiva per il doppio trasferimento, una cifra complessiva che sarà di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Parti al lavoro, Preziosi vuole annunciare insieme i due acquisti dalla Lazio. E in tutto questo stamattina ha svolto le visite mediche Maksimovic, mentre lunedì sarà il giorno di Lammers.

Tuttomercatoweb.com

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: