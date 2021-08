CALCIOMERCATO – Dalla Germania, Kostic-Lazio ancora nessun accordo: fase cruciale della trattativa

Continua senza sosta la trattativa che potrebbe portare a Roma Filip Kostic, esterno sinistro in forza all’Eintracht Francoforte. Da tempo sul taccuino di Tare, Kostic è il primo obbiettivo da regalare a Sarri per il suo tridente. Tuttavia, l’accordo con il club tedesco ancora non riesce a trovarsi: dopo una prima offerta ritenuta troppo bassa presentata dai biancocelesti, nelle ultime ore la Società capitolina sembrerebbe aver aumentato la somma da versare. L’Eintracht non da però ancora io libera al trasferimento del suo calciatore, motivo per cui la Lazio ha già bloccato Zaccagni come ‘piano B’, nel caso non riuscisse a chiudere l’operazione. Si attendono nuovi sviluppi, ma la trattativa è nella fase cruciale.

Lo riporta Sky Sport Deutschland

