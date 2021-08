Calciomercato | L’Eintracht convoca Kostic. La Lazio ha alzato l’offerta

Come riportato da Alfredo Pedullà, Kostic è stato convocato dall’Eintracht per un chiarimento. La società biancoceleste ha aumentato l’offerta a 15 milioni più bonus. Si attendono novità tra stasera e domani mattina, qualora non arrivassero la Lazio punterà su Zaccagni.

#Eintracht convoca #Kostic per un chiarimento. La #Lazio ha alzato offerta a 15 più bonus. E confida nel via libera tra stasera e domattina. Altrimenti andrà su #Zaccagni. Lavori in corso ma prudenza fino alla fine

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 29, 2021

