Calciomercato, Pedullà: “Kostic ha capito di aver sbagliato. Pronto a pagare una multa pur di andare alla Lazio”

Il mercato non dorme mai e a tre giorni dalla chiusura si accende sempre di più. In casa Lazio il nome più caldo rimane quello del croato Kostic che, dopo aver disertato gli allenamenti con l’Eintracht Francoforte causando la forte reazione dei tedeschi, è tornato sui suoi passi così da sbloccare la situazione ed arrivare alla Lazio. A riverarlo, attraverso il proprio profilo Twitter, è il giornalista Alfredo Pedullà: “Kostic ha capito di aver sbagliato di brutto. Si fosse comportato come Correa, forse sarebbe stato già liberato. Parti al lavoro per ricomporre, l’esterno pronto a chiedere scusa all’Eintracht e a pagare qualsiasi multa pur di andare alla Lazio. Attesa”.

