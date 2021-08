CdS | Calciomercato, la Lazio proverà a sbloccare Kostic. Fares-Genoa in stand-by

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

72 ore e il mercato chiuderà ancora una volta i battenti. Salutato Correa, la Lazio lavora intensamente per consegnare a Sarri un nuovo esterno offensivo che dovrebbe essere uno tra Kostic e Zaccagni. Il profilo preferito rimane il croato dell’Eintacht Francoforte, che sta vivendo giorni difficili con la società tedesca dopo aver disertato gli allenamenti, ma al momento le parti sono lontane: la Lazio offre 10, i rossoneri chiedono 18. Il tempo per limare la differenza è poco e per questo motivo i biancocelesti potrebbero virare su Zaccagni dell’Hellas Verona, profilo diverso, che però considerando la scadenza di contratto tra dodici mesi potrebbe rappresentare l’alternativa ideale. Sul capitolo cessioni infine, continuano i contatti tra Lazio e Genoa per Fares, seppur al momento l’affare viva una fase di stand-by. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: