CdS | Immobile supera anche Toni e insegue Boninsegna

Ciro Immobile non si ferma più e continua ad aggiornare il dato delle sue statistiche. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, con la tripletta di ieri, il bomber campano è salito a quota 154 centri con la Lazio raggiungendo quota 159 marcature in Serie A. Scavalcati in un colpo solo Riva, Mancini, Inzaghi (156) e Toni (157), mentre ora insegue Boninsegna distante solo quattro gol.

