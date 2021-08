CdS | Quanta Lazio, Immobile da sballo

Tanta, tantissima Lazio per un Olimpico che ha ritrovato i tifosi dopo diciotto mesi di silenzio. La tripletta di Ciro Immobile, a -5 da Silvio Piola, le prime reti di Felipe Anderson e Hysaj, le magie ritrovate di Luis Alberto e un’ aggressione sempre alta per recuperare il pallone e offendere immediatamente. La prima Lazio sarriana all’Olimpico convince, nonostante una partenza ancora non semplice, ed asfalta lo Spezia con una grande prestazione. Lo riporta Il Corriere dello Sport

