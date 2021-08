Felipe Anderson torna al gol con la Lazio dopo 1196 giorni. Bentornato Pipe!

Ieri nella grande vittoria della Lazio sullo Spezia, al ritorno allo stadio dopo quasi due anni, uno dei protagonisti è stato sicuramente Felipe Anderson, autore di una grande prestazione e di un gol che ha ricordato a molti il “Pipe” che incantò una tifoseria intera. L’esordio in questo nuovo campionato, per lui, è arrivato la scorsa settimana a Empoli, dove fece una buona prestazione e consegnò l’assist del primo gol a Milinkovic. Felipe mancava su un campo da calcio da con la maglia della Lazio dal 20 Maggio 2018. Una partita che sicuramente molti tifosi della Lazio hanno rimosso dalla memoria, per via della delusione giunta in quell’ultima giornata contro l’Inter, che fece perdere una qualificazione assolutamente alla portata e che poteva essere in tasca già con una vittoria a Crotone. Ma se da una parte c’era delusione per quell’obiettivo sfumato, dall’altra quella è stata anche la partita in cui Felipe Anderson segnò l’ultimo gol con la Lazio prima di accasarsi al West Ham. Addio? Non proprio. E’ evidente che quel Felipe non fosse più lo stesso: il modulo non era per lui ed il gioco di Inzaghi non esaltava sicuramente le sue qualità, basti pensare alla partita con il Genoa dove venne schierato come esterno a sinistra di centrocampo. Ma un addio non lo è mai stato: Felipe è spesso tornato a Roma, ha sempre supportato la Lazio ed ha tenuto un legame con i giocatori della Lazio con cui era compagno. La Lazio è sempre stata al centro dei suoi pensieri ed il fatto che sia tornato di corsa appena è stato possibile ne è una dimostrazione. Ieri nella vittoria per 6-1 contro lo Spezia “Pipe” ha segnato il gol del momentaneo 4-1, tornando al gol con la Lazio precisamente dopo 1196 giorni dal quel 20 Maggio 2018. Bentornato Pipe!

