FORMELLO – Fissata a mercoledì la ripresa degli allenamenti: presto nuovi controlli per Lazzari

La Lazio vince e convince travolgendo lo Spezia per 6-1 nella seconda giornata dj campionato. Una splendida prestazione dei biancocelesti, guidati magie strallante dal nuovo tecnico Maurizio Sarri. I suoi ragazzi giovani a calcio e lo fanno divertendosi, tra giocare e reti spettacolari. Adesso la sosta per le nazionali, che prevede la partenza di alcuni biancocelesti: Acerbi e Immobile (Italia, Lazzari no causa infortunio), Milinkovic (Serbia), Strakosha e Hysaj (Albania), Muriqi( Kosovo), Akpa Akpro (Costa d’Avorio), Marusic (Montenegro) e io non ancora tesserato Kamenovic (Serbia Under 21). Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, la ripresa degli allenamenti (senza i nazionali) è prevista per mercoledì. Mentre Manuel Lazzari, uscito nel primo tempo della gara di ieri, si sottoporrà a nuovi controlli medici per l’infortunio rimediato al polpaccio.

