Genoa-Napoli, anche Caicedo allo stadio per seguire la partita | VIDEO

Il neoacquisto del Genoa è arrivato allo stadio per seguire il match contro il Napoli. Come riportato da tuttomercatoweb.com, Felipe Caicedo è arrivato a Marassi insieme a Maksimovic per la partita di oggi, prevista per le 18.30.

