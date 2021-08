Mercato Lazio, Nicolò Schira: “La Lazio ha bloccato Zaccagni, intesa per 8+2 si bonus: ma si aspetta Kostic”

Sono ore calde per la chiusura del mercato biancoceleste, con il nodo esterno offensivo da sciogliere. Su questo si è espresso pochi minuti fa Nicolò Schira con un tweet, che spiega la situazione tra Zaccagni e Kostic: “La Lazio ha bloccato Mattia Zaccagni: intesa di massima col Verona per €10M (8M + 2M di bonus). Per il fantasista stipendio da €1,2M a stagione. Tare aspetta ancora Kostic: se non si sblocca trattativa con l’Eintracht Francoforte in prestito con obbligo, chiuderà per Zaccagni“.

