Nazionale, Lazzari escluso dai convocati dopo l’infortunio

In vista delle gare per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, il ct Mancini ha escluso Lazzari dai convocati. Il giocatore biancoceleste, causa infortunio rimediato contro lo Spezia, resterà fuori dalle gare contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. La FIGC specifica: “Il calciatore Manuel Lazzari, infortunatosi ieri nel corso della gara Lazio – Spezia, è stato escluso dalla lista dei convocati per il raduno della Nazionale, previsto questa sera a Coverciano”.

