SOCIAL | Gli azzurri campioni d’Europa posano sulle mura di Coverciano. Immobile: “Qualcosa è cambiato!” – VIDEO

Gli azzurri vincitori dell’Europeo sono finiti inevitabilmente nella storia della Nazionale Italiana, a seguito di un successo che rimarrà indelebile. Lo dimostra l’immagine della formazione titolare scesa in campo in finale contro l’Inghilterra, inserita sulla mura di Coverciano al fianco del resto delle Nazionalk che hanno fatto la sdorerà dell’Italia. Ciro Immobile, fa ovviamente parte dei quegli undici giocatori, ed oggi arrivato in ritiro con la Nazionale, ha condiviso questa novità sulle mura di Coverciano: “Qualcosa è cambiato qui a Coverciano”, è cioè che ha scritto il bomber bicnoceleste in una stories su Instagram.

Quesro il video pubblicato da Immobile:

Stories Immobile

