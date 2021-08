SOCIAL | La Lazio di Sarri convince Vincenzo D’Amico: “Grande prestazione e bellissima vittoria” – FOTO

Dopo il successo contro lo Spezia di Thiago Motta, la Lazio di Sarri è a punteggio pieno. Tanti gol fatti, e qualcosa da registrare in difesa, ma tanto entusiasmo che si percepisce nell’ambiente. Tra i più soddisfatti per la prestazione di ieri, c’è Vincenzo D’Amico, che ha così commentato la gara sul suo profilo Facebook: “Grande prestazione e bellissima vittoria! Non vi nascondo l’emozione provata nel vedere la squadra entrare in campo con l’ovazione dei tifosi più belli del mondo! Dajeeeee“.

