Lazio Women, Cuschieri: "Il tempo è arrivato. Oggi inizia la Serie A" – FOTO

Il conto alla rovescia è terminato, oggi inizia l’avventura in Serie A della Lazio Women. Le ragazze di Carolina Morace oggi pomeriggio alle ore 17.30 affronteranno tra le mura amiche la Sampdoria in una sfida già molto importante nella lotta salvezza. A poche ore dal fischio d’inizio, a caricare l’ambiente biancoceleste, ci ha pensato Rachel Cuschieri: “The time has come . Serie A begins today. Lazio vs Sampdoria live today at 17.30 on Tim vision”.

