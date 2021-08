SOCIAL | Toma Basic in volo verso Spalato – FOTO

In occasione della splendida vittoria biancoceleste ai danni dello Spezia, il neo acquisto Toma Basic è rimasto in panchina. Ci vuole sicuramente qualche settimana affinché il centrocampista croato classe 96′ possa entrare nei meccanismi di Sarri. L’agenzia di Football Management croata Soccer 11, ha pubblicato su Instagram una foto proprio con Basic, in volo verso Spalato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOCCER 11 (@soccer.eleven)

