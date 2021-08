Tanti auguri Manuel Belleri! L’ex Lazio spegne 44 candeline

Oggi 29 Agosto è il compleanno di un ex Lazio. Si tratta di Manuel Belleri, nelle fila biancocelesti per tre stagioni complessive, nel mezzo delle quali c’è stata un’esperienza all’Atalanta in prestito. L’ex difensore, attualmente direttore sportivo del Milan a Tokyo, spegne 44 candeline.

