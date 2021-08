TMW – Lazio, tre giorni per sostituire Correa. Kostic o Zaccagni i due profili, seppur diversi

La Lazio vince, anzi stravince all’Olimpico contro lo Spezia, e ora può concentrarsi al meglio sugli ultimi tre giorni di calciomercato, fondamentali per sostituire l’ormai ex Correa. I profili individuati per la corsia sinistra rimangono sempre quello di Kostic dell’Eintracht Francoforte, che ha provato a forzare la mano irrigidendo i tedeschi, e quello di Zaccagni dell’Hellas Verona che rimane comunque sempre un’alternativa. Per quanto riguarda il croato la Lazio ha un accordo con il calciatore sulla base di 2,5 milioni, mentre manca quello con i rossoneri: i biancocelesti offrono 15, i tedeschi vogliono 20. Oggi potrebbe esserci uno sviluppo in un senso o nell’altro. Sul fronte Zaccagni, invece, il lavoro degli ultimi giorni dell’agente Tullio Tinti avrebbe portato ad un accordo con il giocatore e l’Hellas per una cifra di 8 milioni più di due di bonus anche considerando la scadenza di contratto del prossimo anno. La Lazio continua a lavorare per consegnare a Sarri l’esterno perfetto, seppur con Kostic o Zaccagni, varierebbe lo stile di gioco: il primo preferisce coprire la fascia e servire assist, il secondo si accentra maggiormente fungendo anche da trequartista. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

