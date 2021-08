Calciomercato Lazio, Baiocchini: “Tare a colloquio con l’agente di Zaccagni, manca accordo sull’ingaggio”

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini, Tare in questo momento sarebbe a colloquio con Tullio Tinti, agente di Zaccagni, per cercare un’intesa sull’ingaggio, che ancora manca, per concretizzare il passaggio dell’attaccante del Verona nel caso in cui saltasse definitivamente l’approdo di Kostic alla Lazio. Sono ore frenetiche, a poco più di 24 ore dalla chiusura del mercato.

