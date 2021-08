CALCIOMERCATO – Lazio che vira su Zaccagni, Di Marzio: “Accordo a 8 milioni più 2 di bonus”

Dopo il muro alzato dall’Eintracht per l’affare Kostic la Lazio ha virato subito su Zaccagni. Il ds Tare si prepara per chiudere l’affare e portare nella Capitale un nuovo esterno alla corte di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la Lazio sarebbe pronta a chiudere per Zaccagni su una base di poco meno di 10 milioni di euro. Colloquio con il Verona. Si va verso una formula di 8+2 milioni. Continua così l’esperto di mercato: “Se tra le due società c’è già l’intesa, manca ancora però l’accordo tra il centrocampista e la società biancoceleste. I gialloblù, per sostituirlo, hanno messo gli occhi su Caprari della Sampdoria. L’ex Benevento è vicinissimo alla squadra di Di Francesco”.

