Calciomercato Lazio, dalla Germania: l’Eintracht ha accettato l’offerta per Kostic

Una voce dalla Germania darebbe per fatto l’accordo tra Eintracht Francoforte e Lazio. Si tratta di BILD, che ha sottolineato come l’accordo preveda 15 milioni di base fissa +3 milioni di bonus. Inoltra è stato specificato come la prima offerta della Lazio, di 10 milioni, sia arrivata solo dopo l’atteggiamento di Kostic nei confronti della squadra tedesca.

