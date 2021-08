Calciomercato Lazio, Pedullà: “Accelerata per Kostic, prudente ottimismo”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la Lazio starebbe accelerando per Kostic, con il fine di regalare l’ultimo esterno a Maurizio Sarri. La conference call, iniziata intorno alle 15, sarebbe ancora in atto, con un prudente ottimismo per la riuscita dell’operazione. Ora siamo nel vivo.

