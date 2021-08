Calciomercato Lazio, Pedullà: “Kostic, tra poco riunione decisiva a Francoforte. E su Ribery…”

Sono ore decisive in chiave calciomercato. Mancano meno di 48 ore alla chiusura della finestra estiva e, la Lazio, continua a lavorare per rinforzare principalmente gli esterni d’attacco, dopo l’uscita di Correa approdato all’Inter. In queste ore è uscito il nome di Franck Ribery per rinforzare il reparto offensivo biancoceleste, svincolato dopo l’esperienza alla Fiorentina. L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, attraverso un Tweet sul proprio profilo ufficiale, ha fatto intendere che il nome di Ribery in orbita Lazio è un secco “no”, zero chance di poter vedere il francese nella Capitale, con un’emoticon che raffigura il pollice riversato verso il basso, mentre ci sono aggiornamenti sul fronte Kostic: “Tra poco riunione decisiva a Francoforte”. Non resta che attendere queste ultime ore di calciomercato, per capire quale sarà il rinforzo in attacco per la Lazio di Maurizio Sarri.

