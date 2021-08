CALCIOMERCATO – Pedullà: “Torna di moda Brekalo, l’Eintracht ha fatto muro su Kostic”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Saltata ormai la trattativa Kostic, come annunciato dallo stesso ds Tare ai microfoni di Bild adesso Lazio che deve andare alla ricerca di un altro profilo con cronometro alla mano per la chiusura del calciomercato. Come riportato da AlfredoPedulla.com è tornato di moda un nome per la Lazio quello di Josip Brekalo, croato del Wolfsburg e profilo interessante per il 4-3-3 che negli ultimi giorni è al centro di altre voci di mercato. Una soluzione che potrebbe essere quella giusta, a maggior ragione se il Verona – a meno di 24 ore dalla fine del mercato – dovesse fare resistenza per Zaccagni che è in scadenza, ma intanto gli scaligeri dovrebbero trovare un sostituto. Quindi, valutazioni su Brekalo. Su Kostic al momento c’è poco da aggiungere: come racconta il noto esperto di mercato Alfredo Pedulla l’Eintracht ha fatto muro, ha ritenuto nelle ultime ore di non procedere ad alcun tipo di valutazione sull’offerta della Lazio, probabilmente stizzito per l’atteggiamento dell’esterno serbo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: