CALCIOMERCATO – Tare ai microfoni di BILD: “Kostic non sul mercato? Non mi risulta, siamo disposti a trattare”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Poco meno di 24h alla fine del calciomercato con la Lazio che è alla ricerca di un esterno che possa sostituire Joaquin Correa. Tra i profili più in auge ci sono Kostic e Zaccagni, con il primo favorito mentre il secondo solo in caso di complicazioni. Nella giornata di oggi tante notizie sulla vicenda, con un ultimo aggiornamento arrivato poco fa dall’ormai noto sito tedesco Bild.de Sport. La testata ha riportato un virgolettato del Direttore Sportivo Igli Tare che rispondeva proprio sull’affare Kostic: “Sono rimasto sorpreso che ora si dica da Francoforte che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo. Prima mi sembrava diverso. Non ho avuto l’impressione dai colloqui che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Saremmo stati disposti a negoziare di nuovo sul prezzo. Ma non si è arrivati ​​a questo. Sei o sette giorni fa ho già informato Markus Krösche che vorremmo prendere Kostic. Ci è stato poi chiesto di fare un’offerta scritta. Lo abbiamo confermato via e-mail, come richiesto. Poi è stato pubblicamente dichiarato che non c’era nessuna offerta”. Così ha spiegato il d.s. quando gli è stato chiesto da BILD.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: