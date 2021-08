CdS | Attacco Lazio, Zaccagni sogna il sorpasso: telefonata Lotito-Sarri

Siamo agli sgoccioli: domani alle 20.00 terminerà la finestra estiva di mercato e le ultime trattative sono in dirittura d’arrivo. Stando a quando riporta il Corriere dello Sport, oggi si conoscerà la verità sul sostituto di Correa; la società biancoceleste sta lavorando su due fronti: Kostic e Zaccagni. Ieri c’è stata una telefonata tra Lotito ed il patron del Verona Maurizio Setti: base di accordo per il trequartista. Nella notte invece il ds laziale Igli Tare ha fatto un ultimo tentativo per il serbo.

